«Ежедневник» опубликовал обновленный топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Лидером остался основатель игровой империи Wargaming.net Виктор Кислый. Председатель федерации гребли Александр Мошенский сохранил третью строчку.

Из числа бизнесменов, связанных с белорусским спортом, в рейтинг вошли:

3 (-). Александр Мошенский (владелец «Санта Бремор» и «Савушкин продукт», председатель федерации гребли)

8 (-3). Александр Шакутин («Амкодор», председатель федерации тенниса)

17 (+13). Александр Центер (владелец сети заправок «А-100», Председатель ОО Белорусская федерация авиационного спорта)

26 (+6). Александр Яцук (владелец торговой сети «Виталюр», экс-владелец баскетбольного клуба «Виталюр»)

52 (-40). Юрий Чиж (глава Наблюдательного совета холдинга «Трайпл», экс-глава федерации борьбы и экс-председатель правления минского «Динамо»)

55 (+2). Павел Белый (управляющий группой компаний «Тапас», экс-хоккеист сборной Беларуси, хоккеист команды президента)

57 (-20). Алексей Сычев (производство и дистрибуция лекарственных средств, председатель федерации пляжного футбола)

68 (+43). Валентин Цыбулин (председатель совета директоров ЗАО «РРБ-Банк», экс-совладелец минского «Динамо» времен Евгения Хвастовича)

69 (-). Александр Зайцев (соучредитель логистического оператора «Бремино Групп», участвует в развитии брестского «Динамо»)

70 (-32). Диана Курило-Шигалова (совладелец ООО «Торговый дом Ждановичи», жена учредителя «Ислочи» Виталия Курило)

80 (-51). Андрей Балабин (владелец сети магазинов «5-й элемент», заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола)

100 (+3). Игорь Макаед (владелец сети заправок «Юнайтед Компани», экс-владелец хоккейного клуба «Тивали»)

121 (+30). Владимир Делендик (генеральный директор СООО «Дарида», экс-владелец футбольного клуба «Дарида»)

Отметим, что из рейтинга выпал Виталий Нис, располагавшийся н 49-м месте. В 2016 году из рейтинга выпали Владимир Япринцев (19-е место в рейтинге-2015), Анатолий Капский (32-е место) и Николай Мирный (176-е место).