﻿ Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» в гостях сыграет с немецким «Эрцгебирге»«Гомель» против «Химика». 21.by
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Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» в гостях сыграет с немецким «Эрцгебирге»«Гомель» против «Химика»

24.03.2017 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Эрцгебирге Ауе Германия (Д2) – Динамо Брест

24 марта, 20:00

Гомель – Химик (Д2)

24 марта, 15:30

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Товарищеские матчи Эрцгебирге Ауе Германия (Д2) – Динамо Брест 24 марта, 20:00 Гомель – Химик (Д2) 24 марта, 15:30.

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