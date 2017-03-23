|
Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» в гостях сыграет с немецким «Эрцгебирге»«Гомель» против «Химика»
24.03.2017 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Эрцгебирге Ауе Германия (Д2) – Динамо Брест
24 марта, 20:00
Гомель – Химик (Д2)
24 марта, 15:30
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» в гостях сыграет с немецким «Эрцгебирге»«Гомель» против «Химика»
Товарищеские матчи Эрцгебирге Ауе Германия (Д2) – Динамо Брест 24 марта, 20:00 Гомель – Химик (Д2) 24 марта, 15:30.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии