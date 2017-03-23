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Эркка Вестерлунд возглавил «Салават Юлаев»

24.03.2017 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новым главным тренером «Салавата Юлаева» стал Эркка Вестерлунд, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Контракт с 59-летним финским специалистом рассчитан на 2 сезона.

В нынешнем сезоне Вестерлунд не работал тренером, а до этого на протяжении двух сезонов возглавлял «Йокерит», проводивший под его руководством первые сезоны в КХЛ.

В качестве главного тренера сборной Финляндии он дважды выигрывал медали Олимпиад (серебряные в 2006 году и бронзовые в 2014 году) и трижды – чемпионатов мира.

 
 
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Новым главным тренером «Салавата Юлаева» стал Эркка Вестерлунд, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

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