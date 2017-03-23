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Квалификация ЧЕ (U-19). Элитный раунд. Беларусь против Норвегии

24.03.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Квалификация ЧЕ (U-19)

Элитный раунд

Группа 3

Беларусь – Норвегия

24 марта, 17.00

Положение команд: Испания – 3 очка (1 матч), Англия – 3 (1), Норвегия – 0 (1), Беларусь – 0 (1).

 
 
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Квалификация ЧЕ (U-19) Элитный раунд Группа 3 Беларусь – Норвегия 24 марта, 17.00 Положение команд: Испания – 3 очка (1 матч), Англия – 3 (1), Норвегия – 0 (1), Беларусь – 0 (1).

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