МИНСК, 24 мар — Sputnik. Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению Европейских игр в 2019 году рассмотрел спортивную программу мероприятия, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.



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Минск был выбран столицей II Европейских игр в октябре 2016 года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов . В пятницу, 24 марта, под председательством премьер-министра Андрея Кобякова прошло заседание оргкомитета по подготовке Евроигр-2019.

"Рассмотрены проекты контракта о проведении игр, спортивной программы игр, а также ход возведения и реконструкции спортивных объектов. Обсуждены варианты размещения медиацентра", — сообщили в пресс-службе.

По итогам заседания утвержден план мероприятий по подготовке и проведению II Европейских игр.