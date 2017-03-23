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Оргкомитет рассмотрел программу Евроигр-2019 в Минске
24.03.2017 12:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению Европейских игр в 2019 году рассмотрел спортивную программу мероприятия, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск был выбран столицей II Европейских игр в октябре 2016 года на
"Рассмотрены проекты контракта о проведении игр, спортивной программы игр, а также ход возведения и реконструкции спортивных объектов. Обсуждены варианты размещения медиацентра", — сообщили в пресс-службе.
По итогам заседания утвержден план мероприятий по подготовке и проведению II Европейских игр.
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