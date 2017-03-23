Владелец «Челси» Роман Абрамович обеспокоен слухами о возможном уходе главного тренера команды Антонио Конте в «Интер».

Абрамович, чтобы сохранить Конте, предложил приобрести форварда «Барселоны» Неймара, однако итальянский специалист заблокировал эту сделку.

Кроме того, Конте отложил на неопределенный срок решение относительно своего будущего.

По информации Tuttosport, Абрамович готов сделать предложение о трансфере любого игрока, которого хотел бы видеть в своей команде Конте.

Ранее сообщалось, что Конте принял предложение «Интера» с зарплатой 15 миллионов евро в год. Китайские владельцы миланского клуба готовы потратить 400 миллионов евро на трансферы.

Откуда в Конте столько огня

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