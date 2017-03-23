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Из Орши вернулись с победой

24.03.2017 — Новости Спорта | Сельскае жыццё (Круглое)  
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Из Орши вернулись с победой

ЧТУП СТО «Лаппо» в нашем городе и районе известно не только достойными показателями в работе по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Его директор Иван Лаппо, большой любитель и поклонник спорта, является генеральным партнером и спонсором хоккейного клуба «Автосервис». Круглянские спортсмены ежегодно принимают участие в самых различных соревнованиях и турнирах на ледовых аренах как Могилевской, так и соседней Витеб-ской областей. Причем, «баталии» по хоккею с шайбой теперь разворачиваются не только в зимнее время. Ледовые арены, построенные в нашей стране за последние годы, позволяют проводить игры в любую пору года.
12 марта на ледовой арене «Орша» состоялся очередной открытый чемпионат Оршанского района. Хоккейная дружина «Автосервис» Круглое принимала участие в этом престижном турнире в четвертый раз. О том, как он проходил, корреспонденту «СЖ» рассказал тренер-представитель нашей команды Олег Мигаль:
-- Сразу скажу о том, что в регламенте этого престижного турнира произошли в текущем году довольно серьезные изменения. С 8 до 4 уменьшилось количество команд-участниц. Наша команда в их числе была лишь одной «могилевчанкой». Изменился и временной распорядок розыгрыша. Игры проходили по круговой системе, команды играли по два периода, продолжительностью 15 минут каждый. Но, поверьте, это нисколько не повлияло на престиж соревнований, уровень подготовки их участников.
-- И этому есть подтверждение?
-- Конечно. Уменьшение количества команд-участниц не отразилось на качестве игры, не ослабило накал соревновательности. Ведь все отстаивали честь своих трудовых коллективов, своих регионов. И борьба на льду была напряженной и бескомпромиссной.
Свою первую на турнире игру команда «Автосервис» Круглое провела с прошлогодним победителем открытого первенства командой «Зубово» Оршанского района. В первом периоде счет открыл наш нападающий Денис Клопотов. За нами осталась и вторая половина игры. Окончательный счет -- 5:0 в пользу круглянской хоккейной дружины.
Вторым соперником у наших хоккеистов была команда БелГРЭС, которая до этого одержала верх над командой «Орша-2» со счетом 9:1.
И этот соперник оказался очень серьезным. Первый период игры прошел в обоюдных атаках. И только надежная игра вратарей позволила сохранить до его завершения на табло счет 0:0. В начале второй половины матча с подачи Виталия Горбачева наш нападающий Егор Иванов забивает гол. После этого градус игры повышался с каждой минутой. Оршанцы атаковали, что называется, по всему «фронту». Были стычки, падения, небольшие травмы, была и уверенная игра нашего голкипера Ильи Пивоварова. Игра закончилась со счетом 1:1.
После этого хоккеисты БелГРЭС не без труда обыграли команду «Зубово» со счетом 7:3. Поскольку в условиях открытого первенства оговорено, что при равенстве набранных очков победитель определяется по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб, для того, чтобы одержать верх в чемпионате, нашим ребятам нужно было победить команду «Орша-2» со счетом 8:0. И такой счет был зафиксирован на табло уже в итоге первого периода. Окончательный же результат этого матча – 15:0 в пользу круглянских хоккеистов.
За победу в Орше команда «Автосервис» Круглое награждена Кубком престижного турнира, четвертая попытка участия в котором была для нас успешной.
Поздравляем хоккеистов и мы, журналисты, их болельщики и поклонники. Уверены, что эта виктория в спортивной биографии клуба – далеко не последняя.
Николай ВОДОПЬЯН.
На снимке: руководство и члены команды ХК «Автосервис» Круглое с победным кубком.

 
 
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