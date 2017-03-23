В таком виде спорта как волейбол очень важно чувство «локтя», взаимопонимания, сыгранности. Наталья, Кристина, Вероника и Анжела ещё со школьных лет дружат. С седьмого класса их вместе свела командная игра – волейбол. Именно этот вид спорта на школьных уроках физкультуры сделал девочек подругами, увлечёнными единомышленницами.



– Нравится нам играть в волейбол, приятно, когда выигрываем, печально, когда наоборот, – говорят девушки. – Но это ведь игра, и мы понимаем, что всегда в победителях быть невозможно. Да и соперники разные, а главное, когда есть к чему стремиться, над чем работать и совершенствоваться, то и проигрывать не так досадно, плюсов-то гораздо больше. Вместе мы уже 12 лет, всё это время играем – потрясающее это занятие. За годы, проведённые в игре, мы стали одним целым. По взгляду, который не заметит посторонний человек, понимаем, кому сейчас предназначается подача, кому стать на защиту, кто страхует. Количество проведённых вместе игр мы, пожалуй, уже и не сочтём. Да и не в этом, по сути, дело – просто, наше увлечение приносит нам положительные эмоции, массу удовольствия и, безусловно, пользу.

На тренировки ходим в свою вторую школу. Наш в прошлом учитель физкультуры А.В. Коровкин сейчас для нас уже тренер и занимается с нами в своё свободное время. Мы благодарны ему за то, что всегда находит возможность поиграть вместе с нами и провести тренировку. Жизнь нас не развела: дружим, общаемся, играем и, как всегда, вместе. Профессии у всех разные: Вероника Дрик и Анжела Мазурова стали учителями физкультуры, Кристина Кравцова – программист, Наталья Тимощенко – работник банка. По первому зову спешим встретиться на волейбольной площадке в составе любой команды, но с обязательным условием: наша четвёрка вместе.

В марте этого года на открытом первенстве Толочинского района по волейболу среди женских команд заняли первое место. А играли в этот раз за команду своей же второй школы вместе с нами и старше-классницы Екатерина Орешкова и Алеся Рылькова. Надо сказать, соперницы у нас были достойные, потому на площадке самоотдача была в полную силу, а победа безукоризненной.

А наш тренер Андрей Викторович после игры, сделав нам несколько замечаний, сказал: «Вы -- лучшие». Зная, что он в нас верит, мы не могли его подвести.

Записала Светлана ШУТ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подружились на площадке В таком виде спорта как волейбол очень важно чувство «локтя», взаимопонимания, сыгранности. Наталья, Кристина, Вероника и Анжела ещё со школьных лет дружат. С...