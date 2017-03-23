Немецкий нападающий Кевин Кураньи заявил, что прекратил поиски нового клуба и завершил карьеру.

«У меня для вас новость. Возможно, вы и раньше догадывались. Но теперь решено бесповоротно: я наконец-то покидаю поле. Да, я завершаю карьеру футболиста.

Вы спросите, почему именно сейчас? Мне потребовались месяцы на то, чтобы прийти к этому решению. Было нелегко принять его и навсегда попрощаться. Но теперь время пришло. И я с этим смирился.

Я не просто привык к своей новой жизни, она мне даже начинает нравиться. Признаюсь, иногда меня ужасно тянет снова выбежать на поле и погонять мяч.

Но и перспектива после стольких лет отдохнуть от расписанной буквально по минутам и управляемой извне жизни профессионального футболиста не менее заманчива.

Хотя что уж кривить душой: если бы в последние месяцы мне удалось найти подходящий клуб, я продолжил бы карьеру», – написал Кураньи на своем официальном сайте.

Последним клубом Кураньи был «Хоффенхайм», который он покинул в 2016 году. Ранее 35-летний нападающий выступал за «Шальке» и «Штутгарт», а также московское «Динамо».

В активе Кураньи 52 матча и 19 голов за сборную Германии, с которой он стал вице-чемпионом Европы-2008 и бронзовым призером Кубка конфедераций-2005.

Напомним, нынешней зимой Кураньи провел несколько тренировок в составе брестского «Динамо».

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