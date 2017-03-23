﻿ Виталий Жуковский: «Пару недель тринидадец поголодал: то ем, это не ем. Сейчас пообвыкся, кушает все». 21.by
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Виталий Жуковский: «Пару недель тринидадец поголодал: то ем, это не ем. Сейчас пообвыкся, кушает все»

24.03.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал, о подписании контракта с защитником из Тринидада и Тобаго Джоном.

«Что касается Джона, то боязнь есть в одном — как быстро Уэсли адаптируется в Беларуси. С мячом он работает хорошо, по «инстату» у него под 80 процентов выигранных верховых единоборств.

Да, Тринидад и Тобаго, может, пугает людей, но если посмотреть, где эта сборная идет в рейтинге ФИФА: почти там же, где и наша команда. Джон — квалифицированный футболист, надеемся, он быстро привыкнет к нашей специфике — школы-то разные. В быту уже потихоньку адаптируется. Пару недель поголодал: то не ем, это не ем. Сейчас пообвыкся, кушает все», – рассказал Жуковский.

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Виталий Жуковский: «Пару недель тринидадец поголодал: то ем, это не ем. Сейчас пообвыкся, кушает все»

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал, о подписании контракта с защитником из Тринидада и Тобаго Джоном.

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