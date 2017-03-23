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Майами (WTA). «Беларусь 5» покажет матч Саснович – Конта в прямом эфире
24.03.2017 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня белорусская теннисистка Александра Саснович проведет матч второго крута Miami Open в США.
Матч против Йоханны Конты запланирован на 23.50. «Беларусь 5» покажет матч в прямом эфире.
Напомним, в первом круге Саснович обыграла 44-ю ракетку мира Корне.
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Сегодня белорусская теннисистка Александра Саснович проведет матч второго крута Miami Open в США.
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