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Майами (WTA). «Беларусь 5» покажет матч Саснович – Конта в прямом эфире

24.03.2017 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня белорусская теннисистка Александра Саснович проведет матч второго крута Miami Open в США.

Матч против Йоханны Конты запланирован на 23.50. «Беларусь 5» покажет матч в прямом эфире.

Напомним, в первом круге Саснович обыграла 44-ю ракетку мира Корне.

 
 
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Сегодня белорусская теннисистка Александра Саснович проведет матч второго крута Miami Open в США.

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