Логотипа «Куфара» не будет на форме «Крумкачоў» в сезоне-2017. Об этом рассказал директор по маркетингу виртуальной площадки объявлений Илья Жуковец.

- Белорусский футбол за год сотрудничества с «Крумкачами» вас чем-либо удивил?

– У меня не было иллюзий по поводу отечественного спорта, потому что я слежу за ним. В том числе, как сотрудник «Куфара», решающий маркетинговые задачи в компании.

- Насколько довольны тем, что удалось сделать совместно с «Крумкачами»?

– На четверку по пятибалльной шкале. «Крумкачы» – это новый клуб, а молодым проектам мы всегда даем чуть больше свободы и понимаем, что могут возникать какие-то вопросы. Но в целом ребята из «Крумкачоў» поработали неплохо. Особенно учитывая их ограниченные возможности.

В предыдущем сезоне у нас было соглашение на фиксированную сумму, которую мы должны были выплатить клубу. В рамках контракта договорились о конкретных шагах, которые должны быть сделаны. Мы опирались на опыт коллег, в том числе сотрудничающих со спортом на западных рынках. Перед «Куфаром» не стояло никакой имиджевой задачи, например, попасть на футболки «Крумкачоў». Мы адекватно понимаем, что эта команда – не «Манчестер Юнайтед» и не «Барселона». Нашей целью было поработать с футболистами как с лидерами мнений, с молодой аудиторией, семьями. Это то, что нужно «Куфару», ведь вокруг молодой аудитории и семей и развивается наш проект.

- В следующем сезоне на экипировке «Крумкачоў» логотипа «Куфара» не будет. Каким видится ваше дальнейшее сотрудничество?

– Срок прошлогоднего договора истек, но мы остаемся партнерами, коллегами и хорошими друзьями. Они часто приходят к нам консультироваться, мы всегда готовы обменяться мнениями по поводу того или иного проекта.

Для нас по-прежнему не очень важно быть на футболке «Крумкачоў», но мы хотим оставаться близкими к аудитории клуба. Поэтому мы договорились, что будем рассматривать конкретные предложения ребят и работать с ними. Ввиду того, что в прошлом году нам не удалось реализовать все задуманное, мы не можем позволить себе заключить фиксированный контракт. Мы хотели бы мотивировать их тем, что успешность сотрудничества будет зависеть от количества и качества реализованных проектов. Если мы будем довольны ими, то к концу года общий объем вливаний в «Крумкачы» может даже превысить прошлогодний.

Кстати, у «Крумкачоў» сейчас есть 15 страниц различных предложений для бизнеса – в основном это акции, проводимые во время матчей. Конечно, с обоснованием выгод для каждого из потенциальных партнеров, – сказал Жуковец.