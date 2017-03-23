Директор по маркетингу «Куфара» Илья Жуковец рассказал об опыте сотрудничества со стадионом ФК «Минск».

«У «Крумкачоў» не свой стадион, поэтому многое не было реализовано из-за того, что не удавалось договориться с руководством арены. Возникали проблемы с размещением видео на экране, промоматериалов.

Была классная идея сделать большой 50-метровый баннер за воротами, который раскрывал бы идею и ценности «Крумкачоў» и содержал бы небольшое упоминание о том, что «Куфар» помогает им в достижении целей. Оговаривая условия сотрудничества, мы делали на него определенную ставку. По задумке, многие мероприятия должны были проводиться на его фоне. Также более красочными получались бы публикации в СМИ.

Но этот баннер не удалось согласовать с администрацией стадиона. Руководство арены потребовало за это право неадекватную. Мы готовы платить, но оправданную стоимость. Диалог с администрацией стадиона был примерно таким: «Вы хотите повесить 50-метровый баннер за ворота? Это сложно… Размещение такого баннера будет стоить 500 миллионов неденоминированных рублей в год». Нам показалась, что руководство стадиона назначило такую цену, чтобы мы ни за что в жизни на нее не согласились», – сказал Жуковец.