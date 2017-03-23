﻿ Директор по маркетингу «Куфара»: «Администрация стадиона на Маяковского сказала: «Размещение 50-метрового баннера будет стоить 500 млн рублей в год». 21.by
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Директор по маркетингу «Куфара»: «Администрация стадиона на Маяковского сказала: «Размещение 50-метрового баннера будет стоить 500 млн рублей в год»

24.03.2017 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор по маркетингу «Куфара» Илья Жуковец рассказал об опыте сотрудничества со стадионом ФК «Минск».

«У «Крумкачоў» не свой стадион, поэтому многое не было реализовано из-за того, что не удавалось договориться с руководством арены. Возникали проблемы с размещением видео на экране, промоматериалов.

Была классная идея сделать большой 50-метровый баннер за воротами, который раскрывал бы идею и ценности «Крумкачоў» и содержал бы небольшое упоминание о том, что «Куфар» помогает им в достижении целей. Оговаривая условия сотрудничества, мы делали на него определенную ставку. По задумке, многие мероприятия должны были проводиться на его фоне. Также более красочными получались бы публикации в СМИ.

Но этот баннер не удалось согласовать с администрацией стадиона. Руководство арены потребовало за это право неадекватную. Мы готовы платить, но оправданную стоимость. Диалог с администрацией стадиона был примерно таким: «Вы хотите повесить 50-метровый баннер за ворота? Это сложно… Размещение такого баннера будет стоить 500 миллионов неденоминированных рублей в год». Нам показалась, что руководство стадиона назначило такую цену, чтобы мы ни за что в жизни на нее не согласились», – сказал Жуковец.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор по маркетингу «Куфара» Илья Жуковец рассказал об опыте сотрудничества со стадионом ФК «Минск».

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