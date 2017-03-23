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Директор по маркетингу «Куфара»: «Администрация стадиона на Маяковского сказала: «Размещение 50-метрового баннера будет стоить 500 млн рублей в год»
24.03.2017 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор по маркетингу «Куфара» Илья Жуковец рассказал об опыте сотрудничества со стадионом ФК «Минск».
«У «Крумкачоў» не свой стадион, поэтому многое не было реализовано из-за того, что не удавалось договориться с руководством арены. Возникали проблемы с размещением видео на экране, промоматериалов.
Была классная идея сделать большой 50-метровый баннер за воротами, который раскрывал бы идею и ценности «Крумкачоў» и содержал бы небольшое упоминание о том, что «Куфар» помогает им в достижении целей. Оговаривая условия сотрудничества, мы делали на него определенную ставку. По задумке, многие мероприятия должны были проводиться на его фоне. Также более красочными получались бы публикации в СМИ.
Но этот баннер не удалось согласовать с администрацией стадиона. Руководство арены потребовало за это право неадекватную. Мы готовы платить, но оправданную стоимость. Диалог с администрацией стадиона был примерно таким: «Вы хотите повесить 50-метровый баннер за ворота? Это сложно… Размещение такого баннера будет стоить 500 миллионов неденоминированных рублей в год». Нам показалась, что руководство стадиона назначило такую цену, чтобы мы ни за что в жизни на нее не согласились», – сказал Жуковец.
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Директор по маркетингу «Куфара»: «Администрация стадиона на Маяковского сказала: «Размещение 50-метрового баннера будет стоить 500 млн рублей в год»
Директор по маркетингу «Куфара» Илья Жуковец рассказал об опыте сотрудничества со стадионом ФК «Минск».
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