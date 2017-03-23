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Александр Казюкевич: «Некоторые ругают российский завоз в Беларусь биатлонистов. Но это хоть какая-то конкуренция»

24.03.2017 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский комментатор Александр Казюкевич поделился мнением о женской сборной Беларуси.

«Мы прекрасно понимаем, что в сборной Беларуси нет такого кадрового выбора, какой есть в Германии, во Франции, в той же России, которые могут чуть ли не полкоманды заменить на разных кубковых этапах без потери качества. У нас, к сожалению, идет не отбор, а набор. Мы не лучших отбираем, а квоту пытаемся закрыть. Отсутствие конкуренции в составе — это очень плохо. Некоторые ругают российский завоз, ту же Ильченко. Конечно, это непонятно, конечно, это вызывает вопросы, но это хоть какая-то конкуренция. Уже нельзя просто так сказать — ай, я поеду себе спокойно, девять этапов Кубка мне обеспечены, плюс чемпионат мира.

Самое плохое — это то, что за 4 года мы так и не поняли, по какому пути нужно идти. Вроде и произошла смена поколений, состав сменился, но скольких биатлонистов мы потеряли для большого спорта — Аленишко, Абраменко, невразумительно завершающиеся карьеры. Очень много вопросов, на которые сейчас ответить невозможно. Даже мы, журналисты, честно говоря, вряд ли готовы взять на себя ответственность и однозначно заявить — вот этот вариант решения проблем я считаю самым правильным. Эта позиция безысходности больше всего пугает и удручает», – сказал Казюкевич.

 
 
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Белорусский комментатор Александр Казюкевич поделился мнением о женской сборной Беларуси.

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