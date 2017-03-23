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Гранит Джака: «По-моему, «Арсенал» стоит на одном уровне с «Баварией»
24.03.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хавбек «Арсенала» Гранит Джака ответил на вопросы.
– Ты нашел в «Арсенале» то, чего искал?
– Абсолютно. Потрясающий город, потрясающий клуб. Чемпионский титул – единственное, чего в последние годы не хватает «Арсеналу». Надеюсь, ситуация вскоре изменится в этом отношении.
– Какие впечатления от двух поражений от «Баварии» со счетом 1:5?
– Очень плохие.
– «Арсенал» настолько сильно отстает от «Баварии»?
– Нет, вовсе нет.
– Но эти клубы не находятся на одном уровне?
– Хм… С моей точки зрения, находятся.
– То есть «Арсенал» столь же хорош, как и «Бавария»? Сочное заявление, если учитывать результаты. Не слишком смело?
– Смело, да. Но мне так кажется. И эти поражения меня разозлили. Главным образом потому, что у меня хорошие воспоминания о матчах с «Баварией». «Боруссия» трижды обыгрывала мюнхенскую команду. И я не думаю, что гладбахский клуб равен по силе «Арсеналу». Так что…
– Несмотря на два разгрома, «Бавария», должно быть, в тебе заинтересована.
– Я об этом тоже читал. Но мне ничего не говорили, – сказал полузащитник.
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Хавбек «Арсенала» Гранит Джака ответил на вопросы.
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