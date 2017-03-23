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Дмитрий Кириченко: «Задолженности по зарплатам в «Ростове» достаточно внушительные»

24.03.2017 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко высказался насчет результатов команды и финансовых проблем.

«Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из Лиги Европы, было желание пройти как можно дальше. Не знаю, повезло или нет, что играли с топ-клубами.

У нас нет конкретной задачи на сезон, как не было и до выступления в Лиге чемпионов. Идем от матча к матчу. Конечно, все ребята хотят снова сыграть в еврокубках. 

Сложно сказать, что будет с клубом, если не попадем в еврокубки. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в Лиге чемпионов помогло в этом вопросе, но проблемы есть.

Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть еще. Они достаточно внушительные. Проблем очень много. Хотелось бы, чтобы их решили», – поделился мыслями Кириченко.

 
 
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Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко высказался насчет результатов команды и финансовых проблем.

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