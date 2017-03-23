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Дмитрий Кириченко: «Задолженности по зарплатам в «Ростове» достаточно внушительные»
24.03.2017 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко высказался насчет результатов команды и финансовых проблем.
Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть еще. Они достаточно внушительные. Проблем очень много. Хотелось бы, чтобы их решили», – поделился мыслями Кириченко.
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Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко высказался насчет результатов команды и финансовых проблем.
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