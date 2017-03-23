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Владимир Курнев: «Резко отрицательно отношусь к совмещению постов. Тренер должен работать либо в клубе, либо в сборной»
24.03.2017 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Владимир Курнев поделился мнением о назначении Игоря Криушенко главным тренером национальной сборной.
– Этот матч наша национальная дружина проведет под руководством нового главного тренера Игоря Криушенко. Как вы относитесь к данному выбору федерации?
– Лично для меня самой лучшей кандидатурой на пост наставника главной команды всегда был и остается Анатолий Байдачный. Что же касается Игоря Криушенко, то у него в тренерской карьере были как удачные, так и неудачные моменты. Насколько правильным оказался выбор федерации футбола, покажет результат, которого добьется сборная Беларуси. Это является главным мерилом деятельности тренера любой команды.
– Как вы относитесь к тому, что тренер будет совмещать работу в клубе и сборной?
– Резко отрицательно. Наставник должен трудиться либо в клубе, либо в сборной. От совмещения становится хуже и клубу, и национальной дружине, да и самому наставнику. За примером далеко ходить не нужно. Из-за этого пострадал Леонид Слуцкий, который возглавлял сборную России и московский ЦСКА. В результате такого совмещения он оказался и без клуба, и без сборной, – сказал Курнев.
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Владимир Курнев: «Резко отрицательно отношусь к совмещению постов. Тренер должен работать либо в клубе, либо в сборной»
Белорусский специалист Владимир Курнев поделился мнением о назначении Игоря Криушенко главным тренером национальной сборной.
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