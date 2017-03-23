Белорусская биатлонистка Ольга Алифировец, принявшая решение выступать в составе шведской сборной, рассказала об условиях работы.

– До 2008 года вы выступали за сборную Беларуси, показывая отличные результаты и занимая первые места на юниорских стартах, а 2015 мы видим Вас уже в шведской форме. С чем связан переход?

– Так судьба повернулась, наверное. Был небольшой конфликт, который уже давно исчерпал себя. Даже, скорее не конфликт, а недопонимание с обоих сторон.

– Почему именно Швеция?

– Была там, понравилась страна, и, как-то спонтанно, возникло желание туда перебраться. Не знаю почему именно Швеция. Просто Швеция. Практически тыкнула в карту.

– Как проходила адаптация в новой сборной? Другой язык, другая культура, другой подход к тренировкам.

– Там все другое. Я думала, что будет проще: все равно один и тот же спорт, как, например, во многих странах есть практика приглашать иностранных тренеров. Но переход дался очень тяжело.

– Мешал языковой барьер?

– В том числе. Вообще барьеров было очень много: другое финансирование, другая система отбора в команду, другая система подготовки. Например, когда я была в Беларуси, команда получала все за счет федерации. Нам оплачивали сборы и инвентарь. Федерация сама заключала соглашения со спонсорами.

Мы мало о чем думали в этом плане, фокусировались на тренировках и выступлениях. А в Швеции нужно обо всем думать самому, никто о тебе не подумает. В Швеции и Норвегии биатлон вообще рассматривается как хобби, мы не получаем зарплату, – сообщила спортсменка.