Директор по маркетингу «Куфара» Илья Жуковец поделился мнением о бренде «Белыя крылы».

- В АБФФ считают, что «на фоне отрицательных результатов сборной и общей негативной реакции» продвигать недавно созданный бренд «Белыя крылы» нецелесообразно…

– С большим уважением отношусь к руководителям нашего спорта и не сомневаюсь в их профессионализме. Но как маркетологу, мне такая позиция кажется не очень дальновидной. Историю с «Белыми крылами» нужно продолжать продвигать несмотря ни на что. На матч Беларусь – Франция мы привезли французского коллегу по бизнесу. Он высоко оценил активности, касающиеся нового бренда сборной.

Я не вижу в данном случае проблем из-за спортивных показателей. Мы вничью с Люксембургом сыграли не в первый раз. Если опираться на результаты игр сборной, то маркетологи долго ничего сделать не смогут. Так что не стоит бояться продвигать бренд национальной команды. Если АБФФ свернет проект в надежде возобновить в будущем, это лишь собьет фокус и не позволит правильно сформировать позиционирование. Нужно, чтобы об истории с «Белыми крылами» аудитории постоянно напоминали. Работы исключительно во время матчей недостаточно.

Мы по себе видим, что задачу формирования позиционирования бренда нельзя решить за два месяца. Нужно над этим работать, постоянно исследовать реакцию аудитории: поняла ли она наш посыл, что такое «Белыя крылы» для них, ассоциируют ли они себя со сборной. В ответах людей и кроется решение вопроса, – сказал Жуковец.