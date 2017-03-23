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Нападающий из Ганы Адомако подписал контракт с «Гомелем»
24.03.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий из Ганы Ивенс Адомако подписал контракт с «Гомелем».
Соглашение рассчитано на один год.
Напомним, 19-летний форвард провел в составе гомельского клуба одну игру против «Городеи».
Нападающий из Ганы Ивенс Адомако подписал контракт с «Гомелем». Соглашение рассчитано на один год. Напомним, 19-летний форвард провел в составе гомельского клуба одну игру против «Городеи».
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Нападающий из Ганы Ивенс Адомако подписал контракт с «Гомелем».
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