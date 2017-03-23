Нападающий из Ганы Ивенс Адомако подписал контракт с «Гомелем».

Соглашение рассчитано на один год.

Напомним, 19-летний форвард провел в составе гомельского клуба одну игру против «Городеи».

Нападающий из Ганы Ивенс Адомако подписал контракт с «Гомелем». Соглашение рассчитано на один год. Напомним, 19-летний форвард провел в составе гомельского клуба одну игру против «Городеи».