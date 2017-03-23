﻿ Директор по маркетингу «Куфара»: «Белорусскому футболу не хватает исследований, которые могли бы помочь в понимании того, что привело к низкой посещаемости». 21.by
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Директор по маркетингу «Куфара»: «Белорусскому футболу не хватает исследований, которые могли бы помочь в понимании того, что привело к низкой посещаемости»

24.03.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор по маркетингу «Куфара» Илья Жуковец назвал проблемы белорусского футбола.

- На ваш взгляд, чего не хватает белорусскому спорту, чтобы решать коммерческие и маркетинговые задачи высокого уровня?

– Секрет успеха заключается в готовности искать компромисс интересов и соглашаться на него.

На данный момент я не вижу горящих глаз у маркетологов клубов и россыпи предложений в адрес бизнеса. Менеджеры клубов не приходят к потенциальным партнерам и не говорят: «Посмотрите, в «Манчестер Юнайтед» делают так, давайте адаптируем это и реализуем. Благодаря этому вы получите вот такие выгоды, мы – такие». Подобное сотрудничество будет интересно бизнесу. Вот только клубы с предложениями не выходят.

Скорее всего, это происходит из-за того, что перед специалистами ставятся неверные задачи без аргументации причин и анализа проблем. Можно сказать: «Ребята, нам нужно привлечь титульного спонсора, подумайте, пожалуйста, как это сделать правильно. Посмотрите, как это делается во всем мире». А бывает по-другому: «Нам нужно напечатать 15 тысяч футболок. Срочно! По самой низкой цене. Желательно с рассрочкой платежа в 365 дней».

Также, на мой взгляд, белорусскому футболу не хватает исследований, которые могли бы помочь в понимании того, что привело к низкой посещаемости, невысокому уровню интереса к спорту. Могу сказать, что их проводят «Крумкачы». Ребята хотят понять поведение и потребности своей аудитории. Конечно, подобное исследование необходимо и на уровне АБФФ – только с совершенно другой выборкой.

Знаю, что в стране есть компании, которые готовы за исследование взяться. Более того: ввиду социальной значимости они готовы рассматривать его как имиджевый проект и сделать скидку для АБФФ. Мне кажется, что на основе результатов такого исследования федерация сможет сформировать план развития на 5-10 лет вперед. Это то, чего на данный момент ей остро не хватает, – сказал Жуковец.

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Директор по маркетингу «Куфара»: «Белорусскому футболу не хватает исследований, которые могли бы помочь в понимании того, что привело к низкой посещаемости»

 
 
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