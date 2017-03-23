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Россия проиграла Кот-д′Ивуару в товарищеском матче

24.03.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Краснодаре на стадионе «Краснодар» сборная России проиграла контрольный матч команде Кот-д′Ивуара (0:2).

Товарищеский матч

Россия – Кот-д`Ивуар 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
24 марта, 19.00, «стадион Краснодар»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 30 Коджиа, 0:2 – 70 Заа.
РоссияАкинфеев, Семенов, Кутепов, Кудряшов, Ерохин, Зобнин, Жирков (Комбаров, 71), Самедов, Головин (Газинский, 78), Полоз (Миранчук, 80), Бухаров (Канунников, 76).
Кот-д`ИвуарГбоуо, Канон, Байи, Багайоко, Кессиэ, Диэ, Дукуре, Заа, Дели, Коджиа (Пепе, 89), Сьо.
Предупреждения:
Диэ (38), Кудряшов (61), Байи (84).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Сегодня в Краснодаре на стадионе «Краснодар» сборная России проиграла контрольный матч команде Кот-д′Ивуара (0:2).

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