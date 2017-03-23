|
Россия проиграла Кот-д′Ивуару в товарищеском матче
24.03.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Краснодаре на стадионе «Краснодар» сборная России проиграла контрольный матч команде Кот-д′Ивуара (0:2).
Товарищеский матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Краснодаре на стадионе «Краснодар» сборная России проиграла контрольный матч команде Кот-д′Ивуара (0:2).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии