Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко ответил на вопросы накануне встречи со Швецией.

- Что на ваш взгляд будет самым важным в завтрашнем матче?

– Самое важное – сыграть надежно в обороне. Это будет одним из решающих факторов завтра. Но и нужно искать свой шанс в атаке – я надеюсь, что они у нас будут и надо быть готовым их реализовать.

- Как оцените здоровье футболистов? Все ли готовы играть?

– Я рад, что за время подготовки никто у нас не выпал. Провели полноценный сбор и вижу по ребятам, что все готовы и рвутся в бой. Трудная задача у меня с выбором состава: все очень хорошо подготовились и в хорошем настроении подходят к матчу.

- Кого больше всех опасаетесь в составе сборной Швеции?

– Сборная Швеции играет в сбалансированный футбол, практически всей командой атакуют. Защитники подключаются на стандартах – от них тоже исходит угроза. Достаточно высокие и качественные нападающие.

Быстрые края у команды – тот же Форсберг может придумать и сделать что-то нестандартное. Два мобильных опорника у соперника, которые подключаются к атакам. Любой игрок опасен и неприятностей можно ждать от любого, – сказал Криушенко.