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Игорь Криушенко: «Самое важное в игре со Швецией – сыграть надежно в обороне»
24.03.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко ответил на вопросы накануне встречи со Швецией.
- Что на ваш взгляд будет самым важным в завтрашнем матче?
– Самое важное – сыграть надежно в обороне. Это будет одним из решающих факторов завтра. Но и нужно искать свой шанс в атаке – я надеюсь, что они у нас будут и надо быть готовым их реализовать.
- Как оцените здоровье футболистов? Все ли готовы играть?
– Я рад, что за время подготовки никто у нас не выпал. Провели полноценный сбор и вижу по ребятам, что все готовы и рвутся в бой. Трудная задача у меня с выбором состава: все очень хорошо подготовились и в хорошем настроении подходят к матчу.
- Кого больше всех опасаетесь в составе сборной Швеции?
– Сборная Швеции играет в сбалансированный футбол, практически всей командой атакуют. Защитники подключаются на стандартах – от них тоже исходит угроза. Достаточно высокие и качественные нападающие.
Быстрые края у команды – тот же Форсберг может придумать и сделать что-то нестандартное. Два мобильных опорника у соперника, которые подключаются к атакам. Любой игрок опасен и неприятностей можно ждать от любого, – сказал Криушенко.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко ответил на вопросы накануне встречи со Швецией.
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