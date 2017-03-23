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Игорь Криушенко: «Самое важное в игре со Швецией – сыграть надежно в обороне»

24.03.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко ответил на вопросы накануне встречи со Швецией.

- Что на ваш взгляд будет самым важным в завтрашнем матче?

– Самое важное – сыграть надежно в обороне. Это будет одним из решающих факторов завтра. Но и нужно искать свой шанс в атаке – я надеюсь, что они у нас будут и надо быть готовым их реализовать.

- Как оцените здоровье футболистов? Все ли готовы играть?

– Я рад, что за время подготовки никто у нас не выпал. Провели полноценный сбор и вижу по ребятам, что все готовы и рвутся в бой. Трудная задача у меня с выбором состава: все очень хорошо подготовились и в хорошем настроении подходят к матчу.

- Кого больше всех опасаетесь в составе сборной Швеции?

– Сборная Швеции играет в сбалансированный футбол, практически всей командой атакуют. Защитники подключаются на стандартах – от них тоже исходит угроза. Достаточно высокие и качественные нападающие.

Быстрые края у команды – тот же Форсберг может придумать и сделать что-то нестандартное. Два мобильных опорника у соперника, которые подключаются к атакам. Любой игрок опасен и неприятностей можно ждать от любого, – сказал Криушенко.

 

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко ответил на вопросы накануне встречи со Швецией.

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