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НБА. «Индиана» против «Денвера», «Хьюстон» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи
24.03.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. В Индианаполисе сыграют претендующие на участие в плей-офф «Индиана» и «Денвер». «Хьюстон» Джеймса Хардена встретится с «Новым Орлеаном» Энтони Дэвиса и ДеМаркуса Казинса.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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