﻿ НБА. «Индиана» против «Денвера», «Хьюстон» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Индиана» против «Денвера», «Хьюстон» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи

24.03.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. В Индианаполисе сыграют претендующие на участие в плей-офф «Индиана» и «Денвер». «Хьюстон» Джеймса Хардена встретится с «Новым Орлеаном» Энтони Дэвиса и ДеМаркуса Казинса.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Кливленд
Дата проведения
25 марта, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

Вашингтон – Бруклин
Дата проведения
25 марта, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

Орландо – Детройт
Дата проведения
25 марта, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

Индиана – Денвер
Дата проведения
25 марта, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Бостон – Финикс
Дата проведения
25 марта, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Филадельфия
Дата проведения
25 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Атланта
Дата проведения
25 марта, 03.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Новый Орлеан
Дата проведения
25 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Миннесота
Дата проведения
25 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Сакраменто
Дата проведения
25 марта, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

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