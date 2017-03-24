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Майами (WTA). Второй круг. Саснович играет с Конта
24.03.2017 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Miami Open
Индиан-Уэллс, США
21 марта – 2 апреля 2017
Premier Mandatory
Призовой фонд – 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
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Miami Open Индиан-Уэллс, США 21 марта – 2 апреля 2017 Premier Mandatory Призовой фонд – 6 993 450 долларов Открытые корты, хард Второй круг .
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