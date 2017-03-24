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Майами (WTA). Второй круг. Саснович играет с Конта

24.03.2017 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Miami Open

Индиан-Уэллс, США

21 марта – 2 апреля 2017

Premier Mandatory

Призовой фонд – 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Йоханна Конта (Великобритания)  Александра Саснович (Беларусь)
6:26:76:4
Дата проведения
25 марта, 00.38
Онлайн матча

 

Светлана Кузнецова (Россия)  Мэнди Минелла (Люксембург)
6:26:2
Дата проведения
24 марта, 21.15
Онлайн матча

 

Айла Томлянович (Хорватия)  Елена Веснина (Россия)
3:66:47:5
Дата проведения
24 марта, 18.53
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Ярослава Шведова (Казахстан)
6:76:26:0
Дата проведения
23 марта, 20.49
Онлайн матча

 

Шелби Роджерс (США)  Дарья Касаткина (Россия)
6:43:4
Дата проведения
25 марта, 03.30
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Екатерина Макарова (Россия)
6:76:26:2
Дата проведения
25 марта, 00.26
Онлайн матча

 

Анжелик Кербер (Германия)  Дуань Ин-Ин (Китай)
Дата проведения
25 марта, 04.55
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия)  Мэдисон Бренгл (США)
6:16:3
Дата проведения
23 марта, 17.14
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния)  Наоми Осака (Япония)
6:42:66:3
Дата проведения
24 марта, 17.09
Онлайн матча

 

Доминика Цибулкова (Словакия)  Вероника Сепеде Ройг (Парагвай)
6:36:2
Дата проведения
23 марта, 19.03
Онлайн матча

 

Агнешка Радванска (Польша)  Ван Цян (Китай)
7:66:1
Дата проведения
23 марта, 22.20
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Кристина Макхейл (США)
0:67:66:4
Дата проведения
24 марта, 20.22
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США)  Виктория Голубич (Швейцария)
6:16:2
Дата проведения
24 марта, 21.52
Онлайн матча

 

Бетани Маттек-Сэндс (США)  Элина Свитолина (Украина)
7:56:4
Дата проведения
23 марта, 22.36
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
2:1
Дата проведения
25 марта, 04.50
Онлайн матча

 

Каролин Возняцки (Дания)  Варвара Лепченко (США)
6:16:2
Дата проведения
24 марта, 00.44
Онлайн матча

 

Саманта Стосур (Австралия)  Эшли Барти (Австралия)
6:46:4
Дата проведения
25 марта, 00.57
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Юханна Ларссон (Швеция)
4:66:37:6
Дата проведения
24 марта, 20.59
Онлайн матча

 

Риса Одзаки (Япония)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
25 марта, 05.00
Онлайн матча

 

Яна Чепелова (Словакия)  Коко Вандевей (США)
6:23:66:1
Дата проведения
24 марта, 00.58
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Анастасия Севастова (Латвия)
7:63:66:3
Дата проведения
24 марта, 21.59
Онлайн матча

 

Шуай Пэн (Китай)  Каролин Гарсия (Франция)
6:46:0
Дата проведения
25 марта, 03.43
Онлайн матча

 

Патриция Мария Циг (Румыния)  Кристина Младенович (Франция)
7:66:2
Дата проведения
25 марта, 00.26
Онлайн матча

 

Люция Шафаржова (Чехия)  Дарья Гаврилова (Австралия)
6:26:2
Дата проведения
23 марта, 17.10
Онлайн матча

 

Полин Парментье (Франция)  Тимеа Бабош (Венгрия)
6:76:26:0
Дата проведения
24 марта, 17.20
Онлайн матча

 

Тэйлор Таунсенд (США)  Роберта Винчи (Италия)
6:36:2
Дата проведения
24 марта, 17.18
Онлайн матча

 

Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)  Катерина Бондаренко (Украина)
6:22:67:6
Дата проведения
23 марта, 17.14
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан)  Карина Виттхефт (Германия)
6:46:4
Дата проведения
23 марта, 20.19
Онлайн матча

 

Лара Аррубаррена (Испания)  Ирина Бегу (Румыния)
3:66:46:3
Дата проведения
24 марта, 23.32
Онлайн матча

 

Кирстен Флипкенс (Бельгия)  Ана Конюх (Хорватия)
7:66:76:2
Дата проведения
23 марта, 17.13
Онлайн матча

 

Чжан Шуай (Китай)  Сара Эррани (Италия)
4:66:47:5
Дата проведения
23 марта, 18.33
Онлайн матча

 

 
 
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Miami Open Индиан-Уэллс, США 21 марта – 2 апреля 2017 Premier Mandatory Призовой фонд – 6 993 450 долларов Открытые корты, хард Второй круг .

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