Директор по маркетингу «Куфара» Илья Жуковец рассказал о совместной работе с минским «Динамо».

- Есть ли вероятность увидеть в среднесрочной перспективе ваше сотрудничество с другими субъектами белорусской индустрии спорта?

– Мы работали и с другими спортивными проектами, например, с хоккейным «Динамо» два года назад. Тогда нам понравился индивидуальный подход коллег и внимание к деталям. Но в последнее время мы этого со стороны «Динамо» не видим. Они предлагают стандартный пакет активностей, тогда как нам сотрудничество представляется по-другому. С помощью спорта мы решаем определенные коммерческие задачи. Тогда, два года назад, мы совместно продумывали варианты, как это сделать. Сейчас в коммерческих предложениях клуба есть лишь строгие позиции, от которых мы не сможем отклоняться.

Если сборная Беларуси сделает хороший проект, мы в него поверим, найдем в нем место для такого большого локального продукта как «Куфар», то не вижу никаких препятствий к сотрудничеству.

Спорт может быть интересен бизнесу, но для этого клубам нужно придумывать и предлагать конкретные вещи. Хочется верить, что так оно в ближайшем будущем и будет, – сказал Жуковец.