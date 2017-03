Отборочный матч между сборными Италии и Албании приостановлен во втором тайме.

Такое решение принято главным арбитром Славко Винчичем после того, как албанские болельщики начали зажигать на гостевом секторе файеры и забросали ими поле.

Албанские футболисты подошли и обратились к своим болельщикам, через некоторое время игра возобновилась.