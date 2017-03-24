|
Италия – Албания. Матч приостановлен из-за беспорядков, устроенных албанскими болельщиками
24.03.2017 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Отборочный матч
Такое решение принято главным арбитром Славко Винчичем после того, как албанские болельщики начали зажигать на гостевом секторе файеры и забросали ими поле.
Албанские футболисты подошли и обратились к своим болельщикам, через некоторое время игра возобновилась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Италии и Албании приостановлен во втором тайме.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии