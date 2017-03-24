Отборочный матч между сборными Италии и Албании приостановлен во втором тайме.

Такое решение принято главным арбитром Славко Винчичем после того, как албанские болельщики начали зажигать на гостевом секторе файеры и забросали ими поле.

Албанские футболисты подошли и обратились к своим болельщикам, через некоторое время игра возобновилась.

MATCH SUSPENDED: Italy v Albania has been abandoned due to constant fireworks on the field. Italy are leading 1-0 through De Rossi. pic.twitter.com/ReGd1twKHd — 101 Great Goals (@101greatgoals) 24 марта 2017 г.

Suspendido en el minuto 60 el Italia – Albania por lanzamiento de bengalas al campo. pic.twitter.com/4mrtMgSJAY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 24 марта 2017 г.