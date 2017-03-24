|
«Лестер» готов продать Мареза «Барселоне» за 40 млн фунтов
25.03.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Английский клуб готов продать игрока нынешним летом за 40 миллионов фунтов. Марез готов принять предложение каталонцев.
Подробную статистику выступлений Мареза вы можете посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» интересуется полузащитником «Лестера» Риядом Марезом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии