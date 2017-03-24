﻿ «Лестер» готов продать Мареза «Барселоне» за 40 млн фунтов. 21.by
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«Лестер» готов продать Мареза «Барселоне» за 40 млн фунтов

25.03.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» интересуется полузащитником «Лестера» Риядом Марезом.

Английский клуб готов продать игрока нынешним летом за 40 миллионов фунтов. Марез готов принять предложение каталонцев.

Подробную статистику выступлений Мареза вы можете посмотреть здесь.

 
 
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«Барселона» интересуется полузащитником «Лестера» Риядом Марезом.

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