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НБА. Девин Букер набрал 70 очков в проигранном матче с «Селтикс»
25.03.2017 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Финикса» Девин Букер набрал 70 очков в проигранном матче с «Селтикс» (120:130).
Данный показатель результативности является лучшим в НБА с 2006 года, когда Кобе Брайант записал на свой счет 81 очко в игре с «Торонто».
До Букера 70 и более очков в матче НБА забивали лишь десять раз. 20-летний игрок присоединился к элитной компании: Уилт Чемберлен, Кобе Брайант, Дэвид Томпсон, Элджин Бэйлор и Дэвид Робинсон. Баскетболист «Санс» стал самым молодым, кому покорился рубеж в 70 очков.
За 45 минут на площадке Букер реализовал 21 из 40 с игры, включая 4 из 11 из-за дуги, а также 24 из 26 с линии. В его активе также 8 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот при 5 потерях.
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Защитник «Финикса» Девин Букер набрал 70 очков в проигранном матче с «Селтикс» (120:130).
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