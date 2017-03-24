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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Енисей» в гостях у «Цмоки-Минска»
25.03.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет санкт-петербургский «Зенит». Красноярский «Енисей» в гостях сыграет с белорусским «Цмоки-Минском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 18-2, Зенит – 17-3, Химки – 16-3, Локомотив-Кубань – 13-4, УНИКС – 12-8, ВЭФ – 9-9, Енисей – 9-10, Астана – 9-11, Автодор – 6-12, Нижний Новгород – 6-14, Калев – 5-15, Цмоки-Минск – 4-15, Парма – 0-18.
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В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет санкт-петербургский «Зенит».
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