﻿ Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Енисей» в гостях у «Цмоки-Минска». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Енисей» в гостях у «Цмоки-Минска»

25.03.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет санкт-петербургский «Зенит». Красноярский «Енисей» в гостях сыграет с белорусским «Цмоки-Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Локомотив-Кубань – Зенит
Дата проведения
25 марта, 13.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

 

Цмоки-Минск – Енисей
Дата проведения
25 марта, 15.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 18-2, Зенит – 17-3, Химки – 16-3, Локомотив-Кубань – 13-4, УНИКС – 12-8, ВЭФ – 9-9, Енисей – 9-10, Астана – 9-11, Автодор – 6-12, Нижний Новгород – 6-14, Калев – 5-15, Цмоки-Минск – 4-15, Парма – 0-18.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет санкт-петербургский «Зенит».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал Запада. СКА примет «Локомотив»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика