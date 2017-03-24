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Квалификация ЧМ-2018. Группа А. Беларусь в гостях у Швеции и другие матчи
25.03.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси матчем со Швецией возобновляет выступление в квалификации ЧМ-2018. В остальных встречах Люксембург примет Францию, а Голландия отправится в гости к Болгарии.
Квалификация ЧМ-2018
Группа А
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Сегодня сборная Беларуси матчем со Швецией возобновляет выступление в квалификации ЧМ-2018.
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