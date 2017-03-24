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Квалификация ЧМ-2018. Группа А. Беларусь в гостях у Швеции и другие матчи

25.03.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборная Беларуси матчем со Швецией возобновляет выступление в квалификации ЧМ-2018. В остальных встречах Люксембург примет Францию, а Голландия отправится в гости к Болгарии.

Квалификация ЧМ-2018

Группа А

Таблица квалификации ЧМ-2018

Швеция – Беларусь
Дата проведения
25 марта, 20.00, «Френдс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Люксембург – Франция
Дата проведения
25 марта, 22.45, «Жози Бартель»
превью матча онлайн статистика

 

Болгария – Голландия
Дата проведения
25 марта, 22.45, «Болгарска армия»
превью матча онлайн статистика
 
 
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Сегодня сборная Беларуси матчем со Швецией возобновляет выступление в квалификации ЧМ-2018.

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