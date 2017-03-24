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Помощник тренера сборной Швеции: «Беларусь? Непонятно, по какой схеме будет играть команда после смены тренера»
25.03.2017 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Помощник главного тренера сборной Швеции Юнас Терн поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Беларусью в квалификации ЧМ-2018.
«Сборная Беларуси? Я занимался сбором информации по этой команде. Дело в том, что всегда непонятно, по какой тактике будет играть команда и какой у нее будет рисунок игры после смены тренера.
Раньше белорусы играли по четкой схеме с тремя полузащитниками. Возможно, и новый тренер применит что-то в тактическом плане от прежнего наставника», – сказал Терн.
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Помощник тренера сборной Швеции: «Беларусь? Непонятно, по какой схеме будет играть команда после смены тренера»
Помощник главного тренера сборной Швеции Юнас Терн поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Беларусью в квалификации ЧМ-2018.
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