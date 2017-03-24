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Помощник тренера сборной Швеции: «Беларусь? Непонятно, по какой схеме будет играть команда после смены тренера»

25.03.2017 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Помощник главного тренера сборной Швеции Юнас Терн поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Беларусью в квалификации ЧМ-2018.

«Сборная Беларуси? Я занимался сбором информации по этой команде. Дело в том, что всегда непонятно, по какой тактике будет играть команда и какой у нее будет рисунок игры после смены тренера.

Раньше белорусы играли по четкой схеме с тремя полузащитниками. Возможно, и новый тренер применит что-то в тактическом плане от прежнего наставника»,  – сказал Терн.

 
 
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Помощник главного тренера сборной Швеции Юнас Терн поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Беларусью в квалификации ЧМ-2018.

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