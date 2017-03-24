Помощник главного тренера сборной Швеции Юнас Терн поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Беларусью в квалификации ЧМ-2018.

«Сборная Беларуси? Я занимался сбором информации по этой команде. Дело в том, что всегда непонятно, по какой тактике будет играть команда и какой у нее будет рисунок игры после смены тренера.

Раньше белорусы играли по четкой схеме с тремя полузащитниками. Возможно, и новый тренер применит что-то в тактическом плане от прежнего наставника», – сказал Терн.