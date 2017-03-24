Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата-2018 с командой Швеции.

– Стадион – супер. Конечно, приятно будет выйти на такое поле. Но это не главное. Главное – игра. Кстати, чем-то арена похожа на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

– Тебе удобно играть при большом стечении болельщиков, или, наоборот, это мешает?

– Удобно. Мы недавно встречались с «Бенфикой», которой я забил. На трибунах собралось 53 тысячи. Любой футболист хочет, чтобы был полный стадион.

– Если возникнет штрафной вблизи чужих ворот, исполнишь, как за «Шавеш»?

– Ну, те голы не значат, что я буду забивать в каждом моменте. Стараюсь попасть туда, куда нужно.

– Шведы – силовая команда. Тебе как игроку техничному будет комфортно?

– Эта силовая команда тоже показывает красивый футбол. Через пас, открывания за спину... Ожидаем очень тяжелый матч, но нет ничего невозможного, – сказал Брессан.

Встреча Швеция – Беларусь пройдет 25 марта в Стокгольме и начнется в 20.00 по минскому времени.

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