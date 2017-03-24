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Ренан Брессан: «Со шведами ожидаем очень тяжелый матч, но нет ничего невозможного»
25.03.2017 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата-2018 с командой Швеции.
– Стадион – супер. Конечно, приятно будет выйти на такое поле. Но это не главное. Главное – игра. Кстати, чем-то арена похожа на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.
– Тебе удобно играть при большом стечении болельщиков, или, наоборот, это мешает?
– Удобно. Мы недавно встречались с «Бенфикой», которой я забил. На трибунах собралось 53 тысячи. Любой футболист хочет, чтобы был полный стадион.
– Если возникнет штрафной вблизи чужих ворот, исполнишь, как за «Шавеш»?
– Ну, те голы не значат, что я буду забивать в каждом моменте. Стараюсь попасть туда, куда нужно.
– Шведы – силовая команда. Тебе как игроку техничному будет комфортно?
– Эта силовая команда тоже показывает красивый футбол. Через пас, открывания за спину... Ожидаем очень тяжелый матч, но нет ничего невозможного, – сказал Брессан.
Встреча Швеция – Беларусь пройдет 25 марта в Стокгольме и начнется в 20.00 по минскому времени.
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Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата-2018 с командой Швеции.
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