Китайская футбольная ассоциация дисквалифицировала на два матча и оштрафовала на 10 тысяч юаней полузащитника «Шанхай Шеньхуа» Сана Шилина за ироничный жест в адрес нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато.

Пато не смог забить пенальти, после чего Шилин показал ему поднятый вверх большой палец.

Эпизод произошел на 88-й минуте матча (1:1). Игра состоялась 11 марта.

Ранее полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн был дисквалифицирован на полгода за то, что наступил на ногу хавбека «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витцеля в том же матче.



