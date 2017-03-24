﻿ В Китае игрока дисквалифицировали на 2 матча: он показал Пато большой палец после нереализованного пенальти. 21.by
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В Китае игрока дисквалифицировали на 2 матча: он показал Пато большой палец после нереализованного пенальти

25.03.2017 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Китайская футбольная ассоциация дисквалифицировала на два матча и оштрафовала на 10 тысяч юаней полузащитника «Шанхай Шеньхуа» Сана Шилина за ироничный жест в адрес нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато.

Пато не смог забить пенальти, после чего Шилин показал ему поднятый вверх большой палец.

Эпизод произошел на 88-й минуте матча (1:1). Игра состоялась 11 марта.

Ранее полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн был дисквалифицирован на полгода за то, что наступил на ногу хавбека «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витцеля в том же матче.

В Китае игрока дисквалифицировали на 2 матча: он показал Пато большой палец после нереализованного пенальти

 
 
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Китайская футбольная ассоциация дисквалифицировала на два матча и оштрафовала на 10 тысяч юаней полузащитника «Шанхай Шеньхуа» Сана Шилина за ироничный жест в...

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