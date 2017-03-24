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Швеция – Беларусь. Букмекеры уверены в победе хозяев, коэффициент на успех гостей – 7
25.03.2017 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекеры опубликовали котировки на сегодняшний матч квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь.
ТБ2,5 – равен коэффициенту 2,20.
Игра Швеция – Беларусь пройдет в Стокгольме и начнется в 20.00 по белорусскому времени.
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Букмекеры опубликовали котировки на сегодняшний матч квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь.
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