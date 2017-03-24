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Товарищеский матч. БАТЭ уступает «Смолевичам-СТИ»

25.03.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеский матч

БАТЭ Борисов – Смолевичи-СТИ (0:2, второй тайм)

Голы: 0:1 – 21 Байдук,  0:2 – 45 Левковец.

БАТЭ: Веремко, Остоич, Милунович, Шкурдюк, Филиппович, Яблонский, А.Володько (к), Альшаник, К.Ермакович, Жук, Туоминен.

Запасные: А.Чичкан, А.Ханевич, И.Сень.

25 марта, 13.00, Городской стадион

 

 
 
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Товарищеский матч БАТЭ Борисов – Смолевичи-СТИ (0:2, второй тайм) Голы: 0:1 – 21 Байдук, 0:2 – 45 Левковец.

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