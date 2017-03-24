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Смотрите видео всех голов и обзоры отборочных матчей к ЧМ-2018 в обновленном приложении Scores & Video

25.03.2017 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На этой неделе сборные со всего мира играют матчи квалификации к чемпионату мира – 2018, который пройдет в России. В частности вчера Испания обыграла Израиль, Хорватия одолела Украину, Ирландия сыграла вничью с Уэльсом. Матч сборной России против команды Кот-д’Ивуара, к счастью, был лишь товарищеским.

Посмотреть все результаты, а также видеообзоры матчей вчерашнего дня, а также расписание сегодняшних игр вы можете в обновленном приложении Scores & Video.

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD


 Приложение Scores & Video – это:

– Обновленный матч-центр с функцией просмотра видео голов и опасных моментов.

– Удобный календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.

– Самая полная статистика всех турниров мира.

– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».

– Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.

– Прогнозы на исход каждого матча.

– Текстовые трансляции и онлайн-статистика.

– Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.


УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD

 
 
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На этой неделе сборные со всего мира играют матчи квалификации к чемпионату мира – 2018, который пройдет в России.

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