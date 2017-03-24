|
Смотрите видео всех голов и обзоры отборочных матчей к ЧМ-2018 в обновленном приложении Scores & Video
25.03.2017 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
На этой неделе сборные со всего мира играют матчи квалификации к чемпионату мира – 2018, который пройдет в России. В частности вчера Испания обыграла Израиль, Хорватия одолела Украину, Ирландия сыграла вничью с Уэльсом. Матч сборной России против команды Кот-д’Ивуара, к счастью, был лишь товарищеским.
Посмотреть все результаты, а также видеообзоры матчей вчерашнего дня, а также расписание сегодняшних игр вы можете в обновленном приложении Scores & Video.
Приложение Scores & Video – это:
– Обновленный матч-центр с функцией просмотра видео голов и опасных моментов.
– Удобный календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.
– Самая полная статистика всех турниров мира.
– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».
– Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.
– Прогнозы на исход каждого матча.
– Текстовые трансляции и онлайн-статистика.
– Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите видео всех голов и обзоры отборочных матчей к ЧМ-2018 в обновленном приложении Scores & Video
На этой неделе сборные со всего мира играют матчи квалификации к чемпионату мира – 2018, который пройдет в России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии