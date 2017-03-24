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Seha-лига. Опубликовано расписание Финала четырех в Бресте

25.03.2017 06:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стало известно расписание Финала четырех Seha-лиги, который с 7 по 9 апреля принимает Брест.

7 апреля (пятница)

Полуфиналы

18.30. Вардар (Македония) – Загреб (Хорватия)

21.00. БГК (Брест) – Веспрем (Венгрия)

9 апреля (воскресенье)

18.30. Матч за 3-е место.

21.00. Финал.

 
Теги: Брест
 
 
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Стало известно расписание Финала четырех Seha-лиги, который с 7 по 9 апреля принимает Брест.

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