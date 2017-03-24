|
Seha-лига. Опубликовано расписание Финала четырех в Бресте
25.03.2017 06:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стало известно расписание Финала четырех Seha-лиги, который с 7 по 9 апреля принимает Брест.
7 апреля (пятница)
Полуфиналы
18.30. Вардар (Македония) – Загреб (Хорватия)
21.00. БГК (Брест) – Веспрем (Венгрия)
9 апреля (воскресенье)
18.30. Матч за 3-е место.
21.00. Финал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно расписание Финала четырех Seha-лиги, который с 7 по 9 апреля принимает Брест.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии