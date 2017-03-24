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Cавицкий будет капитаном гродненского «Немана»

25.03.2017 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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22-летний полузащитник Павел Савицкий будет капитаном гродненского «Немана» в сезоне 2017 года.

Об этом на презентации формы и встрече с болельщиками клуба сообщил главный тренер Игорь Ковалевич.

Функции вице-капитана будут выполнять голкипер Сергей Курганский и новичок команды – полузащитник Валерий Жуковский.

 
 
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22-летний полузащитник Павел Савицкий будет капитаном гродненского «Немана» в сезоне 2017 года.

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