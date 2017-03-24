Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич дал совет российским футбольным болельщикам.

– Как стенают бедные россияне! Их сборная опять подвела своих болельщиков. Катастрофически плохо сыграла с Кот-д’Ивуаром, впервые в истории уступила африканской команде, нанесла первый удар по воротам соперника на 65-й минуте, Заа обыграл полкоманды, забивая второй гол. С Черчесовым за шесть матчей сборная России уступила командам с трех континентов — помимо ивуарийцев это Коста-Рика и Катар.

Пять лет прошло с момента произнесения Андреем Аршавиным категорического императива российского футбола: «Ваши ожидания — ваши проблемы». А воз и ныне там. Болельщики продолжают ждать, надеяться и верить. Сборная России — все эти ожидания бить вдребезги.

В этом плане быть болельщиком сборной Беларуси гораздо проще. Ожидания стремятся к нулю, а с ними — и проблемы. «Отрекитесь от желаний, и вы избавитесь от страданий», — это йога наших широт.

Есть ли у нас ожидания от сегодняшнего матча со шведами? Ну, какие-то, наверное, есть. Осторожные. Засчитывающие любой результат за приемлемый. Мы ничему не удивимся.

С другой стороны, выиграй россияне с такой же игрой у ивуарийцев, все равно была бы куча недовольных. То не так, это не этак, защитника клуба из ЛЧ двигает плечом нападающий из чемпионшипа и прочие маленькие трагедии.

А если Беларусь выиграет у Швеции? Хоть как. Пусть благодаря автоголу. Пусть с одни ударом в створ. Ну это же будет праздник! Повод выпить практически.

Наверное, так жить интереснее, чем в который раз клясть лимиты на поле, миллионы на счетах и английский Мутко.

Дорогие россияне, болейте лучше за Беларусь! Отрекитесь от желаний. Станьце адметнымi! – сказал Вашкевич.