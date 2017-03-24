|
Игорь Криушенко: «Совмещение должностей? В клубе довольно крепкий тренерский штаб, а план работы давно составлен»
25.03.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о задачах команды.
О задачах в квалификации
Шансы еще есть, надо набирать очки. Если мы и не сможем выйти в финальную часть мирового форума, то все равно будем стремиться к победе в каждом поединке. Нужно создать боеспособный коллектив, который в каждом матче боролся бы за положительный результат. Делать громкие заявления не вижу смысла, чтобы не показаться смешным в чьих-то глазах.
О параллельной работе в «Торпедо-БелАЗ»
Вообще, не вижу ничего страшного в совмещении. Просто происходит переключение с одной работы на другую, появляются новые лица – срабатывают иные эмоции. В клубе же довольно крепкий тренерский штаб, а план работы давно составлен.
О критериях выбора игроков
По поводу возраста игроков, то в паспорт не заглядываю, кто сильнее – тот и будет играть. Еще, конечно, важна практика в клубе. Если футболист квалифицированный, но сидит на скамейке, теряет ритм – это плохо.
О своей философии
Я воспитан как боец, привык за все сражаться. Постараюсь и ребят этим увлечь. Чтобы бились – за любое дело, за нужный результат, за свой престиж, свое имя. Энергии, оптимизма у меня хватает. Буду стараться все делать качественно. А результат при правильной работе, надеюсь, придет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Криушенко: «Совмещение должностей? В клубе довольно крепкий тренерский штаб, а план работы давно составлен»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о задачах команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии