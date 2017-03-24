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Игорь Криушенко: «Совмещение должностей? В клубе довольно крепкий тренерский штаб, а план работы давно составлен»

25.03.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о задачах команды.

О задачах в квалификации

Шансы еще есть, надо набирать очки. Если мы и не сможем выйти в финальную часть мирового форума, то все равно будем стремиться к победе в каждом поединке. Нужно создать боеспособный коллектив, который в каждом матче боролся бы за положительный результат. Делать громкие заявления не вижу смысла, чтобы не показаться смешным в чьих-то глазах.

О параллельной работе в «Торпедо-БелАЗ»

Вообще, не вижу ничего страшного в совмещении. Просто происходит переключение с одной работы на другую, появляются новые лица – срабатывают иные эмоции. В клубе же довольно крепкий тренерский штаб, а план работы давно составлен.

О критериях выбора игроков

По поводу возраста игроков, то в паспорт не заглядываю, кто сильнее – тот и будет играть. Еще, конечно, важна практика в клубе. Если футболист квалифицированный, но сидит на скамейке, теряет ритм – это плохо.

О своей философии

Я воспитан как боец, привык за все сражаться. Постараюсь и ребят этим увлечь. Чтобы бились – за любое дело, за нужный результат, за свой престиж, свое имя. Энергии, оптимизма у меня хватает. Буду стараться все делать качественно. А результат при правильной работе, надеюсь, придет.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о задачах команды.

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