﻿ Швеция – Беларусь. Сигневич, Брессан и Риос сыграют с первых минут, Родионов, Стасевич и Кисляк – в запасе. 21.by
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Швеция – Беларусь. Сигневич, Брессан и Риос сыграют с первых минут, Родионов, Стасевич и Кисляк – в запасе

25.03.2017 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны стартовые составы матча квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Янссон, Гранквист (к), Аугустинссон, Дурмаз, Хильемарк, Экдаль, Форсберг, Берг, Тойвонен.

Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Классон, Ларссон, Кизе-Телин, Юханссон, Хеландер, Крафт, Хульт, Ларссон, Нюман.

Беларусь: Горбунов, Шитов, Мартынович (к), Филипенко, Политевич, Бордачев, Маевский, Брессан, Риос, Гордейчук, Сигневич.

Запасные: Черник, Гутор, Поляков, М.Володько, Сиваков, Драгун, Кисляк, Кендыш, Стасевич, Савицкий, Родионов, Скавыш.

Напомним, игра начнется в 20.00 по белорусскому времени.

 
 
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Стали известны стартовые составы матча квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь.

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