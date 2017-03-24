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Швеция – Беларусь. Сигневич, Брессан и Риос сыграют с первых минут, Родионов, Стасевич и Кисляк – в запасе
25.03.2017 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые составы матча квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Янссон, Гранквист (к), Аугустинссон, Дурмаз, Хильемарк, Экдаль, Форсберг, Берг, Тойвонен.
Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Классон, Ларссон, Кизе-Телин, Юханссон, Хеландер, Крафт, Хульт, Ларссон, Нюман.
Беларусь: Горбунов, Шитов, Мартынович (к), Филипенко, Политевич, Бордачев, Маевский, Брессан, Риос, Гордейчук, Сигневич.
Запасные: Черник, Гутор, Поляков, М.Володько, Сиваков, Драгун, Кисляк, Кендыш, Стасевич, Савицкий, Родионов, Скавыш.
Напомним, игра начнется в 20.00 по белорусскому времени.
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Швеция – Беларусь. Сигневич, Брессан и Риос сыграют с первых минут, Родионов, Стасевич и Кисляк – в запасе
Стали известны стартовые составы матча квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь.
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