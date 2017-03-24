Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В 22.30 по мск начнется встреча между потенциальными соперниками по первому раунду «Клипперс» и «Ютой». «Кливленд» сыграет с одним из главных конкурентов по конференции «Вашингтоном».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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