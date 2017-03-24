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НБА. «Клипперс» – «Юта», «Кливленд» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

25.03.2017 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В 22.30 по мск начнется встреча между потенциальными соперниками по первому раунду «Клипперс» и «Ютой». «Кливленд» сыграет с одним из главных конкурентов по конференции «Вашингтоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Юта
Дата проведения
25 марта, 22.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

Кливленд – Вашингтон
Дата проведения
26 марта, 02.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

 

Даллас – Торонто
Дата проведения
26 марта, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

 

Сан-Антонио – Нью-Йорк
Дата проведения
26 марта, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

 

Портленд – Миннесота
Дата проведения
26 марта, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

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