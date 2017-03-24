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Швеция – Беларусь. На матче присутствует около 200 болельщиков гостей
25.03.2017 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матче квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь присутствует около 200 болельщиков гостей.
Около 150 человек присутствует на гостевом секторе за воротами Горбунова, еще 40 человек, приехавших в Стокгольм в составе организованной группы, расположилось за скамейкой сборной Беларуси.
Кроме того, было замечено несколько человек с бело-красно-белыми флагами на других секторах «Френдс-Арены».
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На матче квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь присутствует около 200 болельщиков гостей.
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