На матче квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь присутствует около 200 болельщиков гостей.

Около 150 человек присутствует на гостевом секторе за воротами Горбунова, еще 40 человек, приехавших в Стокгольм в составе организованной группы, расположилось за скамейкой сборной Беларуси.

Кроме того, было замечено несколько человек с бело-красно-белыми флагами на других секторах «Френдс-Арены».