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Сборная Беларуси потерпела крупнейшее поражение с 2012-го года

25.03.2017 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси в матче квалификации ЧМ-2018 проиграла Швеции (0:4).

Таким образом, национальная сборная потерпела крупнейшее поражение с 2012-го года.

Напомним, 12 октября 2012 года сборная Испании разгромила у себя дома белорусов со счетом 4:0.

Таблица квалификации ЧМ-2018

 
 
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Сборная Беларуси в матче квалификации ЧМ-2018 проиграла Швеции (0:4).

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