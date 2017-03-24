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Сборная Беларуси потерпела крупнейшее поражение с 2012-го года
25.03.2017 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси в матче квалификации ЧМ-2018 проиграла Швеции (0:4).
Таким образом, национальная сборная потерпела крупнейшее поражение с 2012-го года.
Напомним, 12 октября 2012 года сборная Испании разгромила у себя дома белорусов со счетом 4:0.
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Сборная Беларуси в матче квалификации ЧМ-2018 проиграла Швеции (0:4).
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