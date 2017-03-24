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Сборная Беларуси проиграла Швеции четыре матча из четырех возможных

25.03.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче квалификации ЧМ-2018 Швеция разгромила сборную Беларуси (4:0).

Таким образом, белорусы проиграли все четыре матча против шведской команды с общей разницей забитых и пропущенных 2-12.

До этого сборные встречались в 1996-м (1:5), 1997-м (1:2) и 2010-м (0:1) годах.

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Сборная Беларуси проиграла Швеции четыре матча из четырех возможных

 
 
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В матче квалификации ЧМ-2018 Швеция разгромила сборную Беларуси (4:0).

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