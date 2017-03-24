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Игорь Криушенко: «Играя за сборную своей страны, такие детские ошибки допускать нельзя»

25.03.2017 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результат матча со Швецией (0:4).

– Конечно, сложно комментировать такой матч, где допустили детские ошибки. После них соперник нам забивал. Надо пережить этот матч. Понятно, что внутри коллектива разберем ошибки. Играя за сборную своей страны, такие детские ошибки допускать нельзя.

Кроме того, почтительно отнеслись к сопернику. Не хватило здоровой агрессии в борьбе, в давлении. Соперник в этом компоненте нас превзошел. Счет отражает это в полной мере.

– Вы говорили, что главное сегодня – надежно сыграть в обороне. В чем кроется причина 0:4?

– Сложно сказать, в чем кроется причина ошибок. Они допускались в достаточно простых ситуациях. Возможно, потеря концентрации в определенных моментах, возможно, еще какие-то факторы повлияли. Это элементарное внимание, которое необходимо в игре. Его не хватило.

– Насколько неожиданно то, что команда нанесла всего один удар в створ?

– Я говорил, что если не будет контригры, то сложно будет играть со Швецией.

– Ставка на Сигневича – это ставка на его фактуру, чтобы поборолся на втором этаже?

– Да. В том числе и на стандартные положения, которые у нас возникали. Плюс Коля помоложе, что должно было сказаться в моментах прессинга. Пока силенки были, он старался. Наверное, где-то в индивидуальном мастерстве он Родионову уступает. Это естественно. Еще раз говорю, Сигневич старался и выполнял задачи, которые перед ним ставились.

– В последнее время сборную Беларуси окружает не очень хороший эмоциональный фон. Готовы к критике?

– Что поделаешь? Здесь результат говорит сам за себя. Естественно, будет критика. Берясь за эту работу, понимал, что не все будут говорить хорошо, тем более после счета 0:4. Это момент понятный. В полной мере разделяю ответственность за результат с футболистами. Выслушаем то, что заслужили, – сказал Криушенко.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результат матча со Швецией (0:4).

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