﻿ Михаил Захаров: «Если тройка Белевича разденется – поймете, что это не хоккеисты, а мужики с завода». 21.by
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Михаил Захаров: «Если тройка Белевича разденется – поймете, что это не хоккеисты, а мужики с завода»

25.03.2017 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер столичной «Юности» Михаил Захаров дал оценку поражению от гродненского «Немана» (0:2) в первом матче финальной серии чемпионата страны.

– Уступили заслуженно и по игре, соперник оказался сильнее. Что здесь добавить...

– У вашего ведущего звена игра не пошла?

– Пошла, вы же видели: один сломался, второй удалился, третий, наверное, вообще закончил. Доигрывали в шесть защитников, а два были переведены в нападение. Не удивлюсь, если и в воскресенье так начнем. Не хватает нам глубины состава.

– Возможно ли выздоровление Корсо и Абакунчика?

– Вряд ли. Да и давно уже оба вне игры. Не было возможности кого-то приобрести. Вроде был Робинсон на подходе, но договориться так и не смогли.

– У Ефименко серьезное повреждение?

– Думаю, плей-офф для него закончился. Сделал такой «подарок» новорожденной дочке.

– Что будете делать с меньшинством. В первом поединке, выходит, стопроцентная пропускаемость...

– И заслуженная. Что значит, когда борьба на пятаке ведется правильная. Один соперник на пятаке, а трое наших смотрят, попадет в ворота или нет. Парфеевец, Ногачев, Михнов... Парфеевца вроде вместе с Когалевым зовут в «Динамо». Интересно будет посмотреть, чем это закончится.

– Вы в последнее время критиковали молодежь. Но, кажется, тройка Белевича как раз была едва ли не самой активной...

– Вам показалось. Два или три броска на всех — это активность? Они еще на уровне полулюбителей. А если разденутся — вообще поймете, что это не хоккеисты, а мужики с завода.

– Как планируете исправлять?

– Я-то хочу — но это я хочу. А они, кажется, не очень. Это не Костицыны, Грабовский или Денисов. Тем скажешь сделать упражнение 12 раз — сделают 15. Такими же в молодости были Волков, Савин. А эти, помянете мои слова, закончат в 26. Как Фомин, Ревенко. Белинский вот был — все умилялись, какой вратарь растет. Ну и до чего дорос: в 23 попал в сборную, в 25 закончил. Уехал играть в Сербию, – сказал Захаров.

 

 
 
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Главный тренер столичной «Юности» Михаил Захаров дал оценку поражению от гродненского «Немана» (0:2) в первом матче финальной серии чемпионата страны.

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