Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец оценил уровень белорусских хоккеистов.

− Вы отмечали, что европейские хоккеисты готовы жертвовать многим, в том числе и финансовыми благами, ради высоких целей, а у белорусских игроков другие приоритеты. Они ориентируются на финансовую выгоду?

− Безусловно, это касается не всех игроков, но сами посудите: сегодня в НХЛ нет никого из белорусов, кроме Михаила Грабовского. А у тех же Дании и Австрии есть хоккеисты, которых выбирают на драфте. Они стремятся за океан, а у белорусов, помимо НХЛ, есть возможность выступать у себя на родине или в клубах КХЛ, где хорошие условия, а усилий можно прикладывать меньше.

Возможно, в Беларуси были созданы чересчур тепличные условия для хоккеистов: в определенный момент отдельные игроки получали больше, чем заслуживали. Все-таки пробиться в НХЛ гораздо сложнее. Хоккеисты, которые попадают за океан, проходят через испытания — живут не в лучших условиях, играют в минорных лигах, соглашаются на невысокие зарплаты. Но они осознанно идут на это, чтобы впоследствии заиграть в лучших клубах. Если бы у нас по соседству не было КХЛ и российских клубов, вполне вероятно, что мы бы вернулись к той ситуации, когда в НХЛ выступали четыре белорусских хоккеиста.

− Вы считаете, что хоккей в Беларуси — национальный вид спорта, или это искусственно навязанное убеждение?

− Поначалу он был национальным искусственным образом. Но сегодня, даже если судить по наполняемости «Минск-Арены» на матчах «Динамо», это уже точно наш вид спорта. Да, «Юность» не собирает такие аншлаги.

Но согласитесь: если на одной территории существуют два театра, в одном из которых собраны лучшие актеры, а во втором выступают все остальные, то зрители будут выбирать топовую труппу — в нашем случае это КХЛ и ОЧБ. Тем более стоимость билетов на матчи КХЛ абсолютно приемлема, – сказал Занковец.