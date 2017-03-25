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Швеция – Беларусь. Болельщики гостей жгли фаеры во время матча

25.03.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках квалификации ЧМ-2018 Швеция разгромила у себя дома Беларусь (4:0).

Отметим, что болельщики гостей во время матча жгли фаеры. Это снял на видео журналист «Прессбола» Артем Фандо.

Как сообщает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач, местные зрители освистали такое поведение белорусских болельщиков.

 
 
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В рамках квалификации ЧМ-2018 Швеция разгромила у себя дома Беларусь (4:0).

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