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Швеция – Беларусь. Болельщики гостей жгли фаеры во время матча
25.03.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках квалификации ЧМ-2018 Швеция разгромила у себя дома Беларусь (4:0).
Отметим, что болельщики гостей во время матча жгли фаеры. Это снял на видео журналист «Прессбола» Артем Фандо.
Как сообщает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач, местные зрители освистали такое поведение белорусских болельщиков.
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В рамках квалификации ЧМ-2018 Швеция разгромила у себя дома Беларусь (4:0).
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